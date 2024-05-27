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Hatay'da Hafriyat Kamyonu Otomobilin Üzerine Devrildi: 3 Yaralı

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Hatay'da seyir halindeki bir otomobilin üzerine hafriyat kamyonu devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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