Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı

Hatay'da Hafriyat Kamyonu Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir hafriyat kamyonu devrildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY (İHA) – Hatay'da devrilerek yan yatan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu yol kenarına devrildi. Kazada yan yaran araçta sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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