Hatay'da hafriyat kamyonu altında kalan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı

Hatay'da hafriyat kamyonu altında kalarak ezilen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı. 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 RS 882 plakalı Mercedes Benz marka hafriyat kamyonu, seyir halindeki otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı. Kamyon, seyir halinde ilerleyen Peuguet marka 33 P 8862 plakalı otomobilin üzerine devrilerek durabildi. Kazada 33 P 8862 plakalı aracın içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü ve hafif ticari araçta bulunan 2 kişi de yaralandı. 4 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazada adeta hurda yığınına dönen araç görenleri ürkütürken, sürücü kazayı yaralı olarak atlatmayı başardı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY