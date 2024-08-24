Hatay'da Hafriyat Kamyonu 5 Metrelik Duvardan Uçtu
Hatay'da yola dökülen sıvının etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kameraya yansıdı.
Hatay'da yola dökülen sıvının etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kameraya yansıdı.
Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan üst geçitten 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu çevre yoluna uçmuştu. Yaklaşık 5 metrelik duvardan uçan kamyonun sürücüsü yaralanmıştı. Kaza anına ait görüntüler kameraya yansıdı. Görüntülerde; yola dökülen sıvıdan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun üst geçitten uçtuğu görüldü. - HATAY