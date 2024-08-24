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Hatay'da Hafriyat Kamyonu 5 Metrelik Duvardan Uçtu

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Hatay'da yola dökülen sıvının etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da yola dökülen sıvının etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun 5 metrelik duvardan uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen kazada, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan üst geçitten 31 ADG 545 plakalı hafriyat kamyonu çevre yoluna uçmuştu. Yaklaşık 5 metrelik duvardan uçan kamyonun sürücüsü yaralanmıştı. Kaza anına ait görüntüler kameraya yansıdı. Görüntülerde; yola dökülen sıvıdan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun üst geçitten uçtuğu görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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