Bahçeli'nin Öcalan'ın çağrısına itirazı var: Dengeli ve isabetli bir açıklama değildir

Bahçeli'den sürpriz çıkış! Öcalan'ın çağrısına itiraz etti
Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın 'Vatandaşlık tanımı gözden geçirilebilir' sözlerine tepki

Bahçeli'nin hedefinde AK Partili bir isim var
Türk vatandaşlarına Svalbard takımadalarında mülk edinme ve oturma hakkı tanındı

Türk vatandaşlarına o adada mülk edinme ve oturma hakkı tanındı
Mimar Ece Gürel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ece Gürel'in yeni görüntüsü! Otobüs şoförüne bakın ne söylemiş

Hatay'da Hafriyat Kamyonu 120 km/h Hızla Sollama Yaparak Trafiği Tehlikeye Soktu

Hatay'da Hafriyat Kamyonu 120 km/h Hızla Sollama Yaparak Trafiği Tehlikeye Soktu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da bir hafriyat kamyonu, 120 kilometre hıza ulaşarak trafikte tehlikeli bir sollama gerçekleştirdi. O anlar, arkadan gelen bir otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

Hatay'da 120 kilometre hıza ulaşarak otomobil sollayan hafriyat kamyonunun trafiği tehlikeye soktuğu anlar kameraya yansıdı.

Trafiğin yer yer tek şeritten ilerlediği Antakya - Altınözü yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde bir hafriyat kamyonu sürücüsü kazaya davetiye çıkardı. Trafik güvenliğini hiçe sayan ve 120 kilometre hıza ulaşan kamyon sürücüsü, aracıyla otomobil solladı. Arkadan kendisini takip eden otomobil sürücüsü tarafından kayıt altına alınan görüntüler hayrete düşürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İmamoğlu seçim startını çok sert verdi: Malvarlıklarına el koymuşlar
img

Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı
img

Başıboş köpekler 2 yaşındaki çocuğu öldürdü, halk sokağa döküldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin'de bir hayırsever, marketin 114 bin liralık veresiye borcunu ödedi

Mahalle halkı marketin kapısına yazılan bu yazıyı konuşuyor
Üsküdar Kaymakamlığı, camideki tartışma yaratan görüntülere inceleme başlattı

Camide kaydedilen görüntü kaymakamlığı harekete geçirdi
Yetim maaşı alabilmek için sahte boşanma yapanlar tespit edildi

Devleti dolandırmak için evliliği kullanmışlar
Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk 'IBAN cezası' yolda

Bunu yapan yandı! Kiracı ve ev sahiplerine milyonluk ceza yolda
Öcalan, İmralı görüşmeleri devam ederken ameliyat masasına yatmış

Öcalan görüşmeler sürerken sessiz sedasız ameliyat olmuş
ABD'de 5 dolara satılan oyuncak, Türkiye'de 1300 liraya satılıyor

ABD'de 5 dolar, Türkiye'de 1300 lira

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.