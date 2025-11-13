Haberler

Hatay'da Hafriyat Kamyonu 100 km Hızla Giderken Yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da bir hafriyat kamyonu, cep telefonu kameralarına 100 km hızla ilerlerken yansıdı. Sürücüye, polis ekipleri tarafından 2 bin 74 TL ceza kesildi. Vatandaşlar, kamyonların hız yapmasının trafikte tehlike oluşturduğunu belirtti.

Hatay'da trafikte 100 kilometre hızı bulan süratle ilerleyen hafriyat kamyonunun hayrete düşüren anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Hafriyat kamyonu sürücüsüne polis ekipleri tarafından 2 bin 74 TL cezai işlem uygulandı.

Deprem sonrası hafriyat kamyonu sayısının arttığı Antakya ilçesinde zaman zaman kuralları hiçe sayan sürücüler vatandaşlar tarafından tepki gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan hafriyat kamyonu sürücüsü; Samandağ - Antakya yolu Akasya Mahallesi mevkiinde 100'ü bulan hızıyla sol şeritte ilerlerken arkasında aracıyla ilerleyen vatandaş tarafından görüntülendi. Vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, 90 km hız ile gittiği ve kamyona yetişemediği görüldü. Hayrete düşüren görüntüler sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, aracı ve sürücüsünü tespitti. Polis ekipleri tarafından tespit edilen şahsa, 2 bin 74 TL idari para cezası uygulandı.

"Videodaki araç 90 km hızla giderken hafriyat kamyonu aracı sollayarak 100 veya 120 km hızla gidiyorlar ve bu şekilde hız yapması hem bizi hem de kendisini tehlikeye sokuyor"

Hafriyat kamyonların yaptıkları hızla kazaya davetiye çıkardıklarını ifade eden Davut Meydan, Biz trafikte ilerliyorduk. Hafriyat kamyonları gerçekten çok hızlı gidiyorlar. Trafiği tehlikeye sokuyorlar. Videodaki araç 90 km hızla giderken hafriyat kamyonu aracı sollayarak 100 veya 120 km hızla gidiyorlar. Bu şekilde hız yapması hem bizi hem de kendisini tehlikeye sokuyor. Bu şekilde de kazalar oluyor. Trafik polisleri de bu videoyu gördükten sonra bildiğim kadarıyla sürücüye para cezası uygulandı. Hafriyat kamyonların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu durumda hem kendi canını hem de diğer kişilerin canlarını riske atmaya gerek kalmaz. Bu şekilde uyarlarsa trafikte kaza olmaz" ifadelerini kullandı. - HATAY

