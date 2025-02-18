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Hatay'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Hatay'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşanan kazada hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yaralıları kurtardı ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye sevk etti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 ASK 071 plakalı hafif ticari araç bağlantı yolu üzerinde seyir halindeyken 34 ALP 098 plakalı otomobille çarpıştı. Ters dönen araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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