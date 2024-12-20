Hatay'da Gümrük Kaçağı 1168 Paket Sigara Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bin 168 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takibe alıp durdukları D.O.'nun yapılan üst aramasında ve çantasında bin 168 paket çeşitli marka gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.O. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY