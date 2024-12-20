Hatay'da Gümrük Kaçağı 1168 Paket Sigara Ele Geçirildi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir kişinin üzerinde ve çantasında toplam 1168 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bin 168 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine takibe alıp durdukları D.O.'nun yapılan üst aramasında ve çantasında bin 168 paket çeşitli marka gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan D.O. hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa