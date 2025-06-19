Hatay'da Göçük: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Hatay'da atık su alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları görüntülendi.

Göçük sonrası kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi HATAY - Hatay'da atık su alt yapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi hayatını kaybetti. Göçük sonrası kurtarma çalışmaları böyle görüntülendi

Alınan bilgilere göre, Dikmece Mahallesi'nde bu sabah saat 10.30'da atık su alt yapı çalışmaları sırasında göçük oluştu. 2 kişinin göçük altında kaldığı ihbarı üzerine AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Göçük altından çıkarılan 2 kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ - 3.Sayfa
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