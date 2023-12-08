Hatay'da göçmen kaçakları operasyonu: 58 kişi yakalandı
Hatay'da yapılan operasyonda göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 58 yabancı uyruklu şahıs yakalandı ve İl Göç Merkezine teslim edildi. Ayrıca aranan 5 kişi de gözaltına alındı.
Hatay'da göçmen kaçaklarıyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda yakalanan 58 yabancı uyruklu şahıs İl Göç Merkezine teslim edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele çerçevesinde 5 Aralık tarihinde Reyhanlı'da bulunan 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda; adreslerde bulunan 58 yabancı uyruklu şahıs İl Göç Merkezine teslim edildi. Aranması bulunan 5 şahıs ise yakalanarak gözaltına alındı. Aranan şahıstan 2'si tutuklanırken 3'ü hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY