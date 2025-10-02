Haberler

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı: Sürücü Tutuklandı

Hatay'da durdurulan bir araçta 11 yabancı uyruklu göçmen bulundu. Sürücü, mahkemece tutuklandı. Olay, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen mücadele kapsamında gerçekleşti.

Hatay'da aracıyla 11 yabancı uyruklu göçmeni taşıyan şahıs, mahkemece tutuklandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda 30 Ekim tarihinde Reyhanlı-Antakya yolunda durdurulan bir araç içerisinde 11 yabancı uyruklu kaçak göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimliksiz yabancı uyruklu şahıslar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



