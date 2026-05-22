İnsan taciri sürücüye 34 bin TL ceza
Hatay'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 kaçak göçmen yakalandı, insan taciri sürücüye 34 bin 887 TL ceza uygulandı. İki organizatör tutuklandı.
Hatay'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 5 göçmen yakalandı, insan taciri sürücüye 34 bin TL ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 19 Mayıs'ta Belen-İskenderun yolunda durdurulan 2 araçta arama yapıldı. Aramada 5 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Olayla gözaltına alınan 2 organizatör sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 34 bin 887 TL idari ceza yazılarak araçlar trafikten men edildi.
Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY