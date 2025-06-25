Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Tutuklama

Hatay'da elektronik şirketi LG logolu teknik servis aracıyla göçmen kaçırırken polis ekiplerine yakalanan şahıslar yaptıklarıyla hayrete düşürdüler. Operasyonlarda 3 araçta 14 göçmen tespit edilirken 5 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 22 Haziran tarihinde Antakya-Belen yolunda durdurulan 3 araçta yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 14 göçmen şahıs tespit edildi. Olayın şüphelisi M.E., N.N., A.Ş., M.C. ile H.R. yakalandı. Şahıslardan 4'ü mahkemece tutuklanırken N.N. serbest bırakıldı. Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler. Öte yandan göçmen kaçakçılığı yapan şahısların şüphe uyandırmamak adına elektronik şirketi LG firmasına ait logoların bulunduğu teknik servis aracıyla göçmen kaçırmasıysa dikkat çekti. - HATAY