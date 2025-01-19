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Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Kişi Tutuklandı

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 18 Kişi Tutuklandı
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Hatay'da yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonunda 18 kişi tutuklandı, 59 göçmen ise sınır dışı edildi. Emniyet güçleri, üç aylık takip sonucunda operasyon gerçekleştirdi.

Hatay'da göçmen kaçakçılığı yapan 18 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Ekiplerin çalışmalarında geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 59 göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Hatay'da emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince üç ay süren teknik ve fiziki takip ve çalışmaları neticesinde göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri tespit edilen 29 şüpheli, eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan operasyonlar neticesinde ülkede geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 59 göçmen yakalanarak gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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