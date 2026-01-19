Göçmen kaçakçılarına darbe: 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 174 göçmen yakalandı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda; silah, dürbün, para, ziynet eşyası ele geçirilirken 18 şahıs gözaltına alındı ve operasyonda 174 göçmen şahıs yakalandı.

Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında bu güne kadar; 12 ayrı ara yakalama yapıldı, 12 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 174 mağdur göçmen şahıs yakalandı. Dosyanın sonlandırılması aşamasında 14 Ocak günü saat 06.00'da 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet dürbün, 1 adet küçük el kamerası, 119 bin 990 TL, bin 500 ABD doları, 15 parça halinde altın takı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 49 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında operasyon sonuna kadar toplamda 25 şahıs tutuklandı, 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY