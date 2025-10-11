Hatay'da Göçmen Kaçakçılarına Şafak Operasyonu: 10 Tutuklama

Hatay'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 7 Ekim tarihinde şafak operasyonuyla Antakya ilçesinde 7 ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 8 ayrı adreste yapılan aramada; 1 adet dürbün, 103 bin 500 TL, 605 dolar ele geçirilerek soruşturma kapsamında el konuldu. Operasyonda; 5 mağdur göçmen şahıs ve olaya karışan 12 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden, 10'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı. - HATAY