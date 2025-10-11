Haberler

Hatay'da Göçmen Kaçakçılarına Şafak Operasyonu: 10 Tutuklama

Hatay'da Göçmen Kaçakçılarına Şafak Operasyonu: 10 Tutuklama
Hatay'da gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığına karışan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Operasyonda 103 bin 500 TL ve 605 dolar gibi suların yanı sıra 5 kaçak göçmen de kurtarıldı.

Hatay'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Göçmen Kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 7 Ekim tarihinde şafak operasyonuyla Antakya ilçesinde 7 ve Adana'nın Ceyhan ilçesinde 1 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 8 ayrı adreste yapılan aramada; 1 adet dürbün, 103 bin 500 TL, 605 dolar ele geçirilerek soruşturma kapsamında el konuldu. Operasyonda; 5 mağdur göçmen şahıs ve olaya karışan 12 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden, 10'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
