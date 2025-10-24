Haberler

Hatay'da Gizli Bölmede Saklanan İki Suçlu Yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, gizli bir bölmede bulunan iki aranan şahıs yakalandı. H.A. ve M.C.T., çeşitli suçlardan aralarındaydı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, duvar örülerek oluşturulan gizli bölmede dolap içerisinde saklanan 2 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; İskenderun ilçesinde aranan kişilerin saklandığı adres tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü görevlileri ikamete özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon düzenledi. Koçbaşı kullanılarak girilen evin içerisinde saklanmak için yapılan duvarı fark eden polis ekipleri kırdıkları duvarın arkasındaki dolabın içerisinde H.A. ve M.C.T. adlı 2 şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

H.A.'nın nitelikli hırsızlık, konut dokunulmazlığı gibi 3 ayrı suçtan toplamda 11 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığı, M.C.T.'nin ise hırsızlık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından 9 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
