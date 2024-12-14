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Hatay'da Geri Manevra Yapan Kamyonet, Yaşlı Adamı Ezdi

Hatay'da Geri Manevra Yapan Kamyonet, Yaşlı Adamı Ezdi
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Dörtyol'da bir kamyonetin geri manevra yaparken 85 yaşındaki A.M.'ye çarpması sonucu yaşlı adam yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin yolda yürüyen yaşlı adamı ezdiği anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde geri manevra yapan bir kamyonet, yolda yürüyen 85 yaşındaki A.M. isimli yaşlı adama çarparak ezdi. Yaşlı adamın kamyonetin altında kaldığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ambulans ekipleri, yaşlı adamı Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaşlı adamın ayağında kırık olduğu ve ameliyata gireceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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