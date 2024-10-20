Hatay'da Geri Geri Gelen Sürücü Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Hatay'da park halindeki araca geri geri gelirken çarpan otomobil sürücüsü, arkasına bakmadan olay yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahibi yaşananlara tepki gösterdi.

İskenderun ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşanan kazada geri geri gelen bir otomobil, park halindeki araca çarparak olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra kazayı fark eden Suriyeli Khasnavi ailesi kamera kayıtlarını izlediğinde olayın farkına vardı. Araçlarında yaklaşık 10 bin TL'lik masraf bulunan aile yaşananlara tepki gösterdi.

"Geri geri gelirken aracımıza vurdu ve kaçtı gitti"

O anları ailesiyle izleyen 14 yaşındaki Abdülhalik Khasnavi, araçlarında yaklaşık 10 bin TL'lik zarar olduğunu belirterek "Aracımızda ön sürücü kapısı zarar gördü ve arabanın kapısı yamuldu. Araba benim babamın onlarla birlikte güvenlik kamerasını izledik, geri geri geliyordu bizim araca çarptı. Böyle bir olay ilk defa geliyor başımıza. Araca vurmadan önce bisikletli çocuğa da vurabilirdi. Geri geri gelirken aracımıza vurdu ve kaçtı gitti. Aracımızda yaklaşık 10 bin TL bir zarar var" ifadelerini kullandı. - HATAY