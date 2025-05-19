Hatay'da Galatasaray Şampiyonluğunun Kutlamasında Kavga Çıktı

Hatay'da Galatasaray Şampiyonluğunun Kutlamasında Kavga Çıktı
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Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunun kutlandığı Hatay'da, taraftarlar arasında çıkan kavgada bir kadının 'Yardım edin' çağrısı dikkat çekti. Polis olay yerine gelerek duruma müdahale etti.

Hatay'da Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunun kutlandığı esnada vatandaşlar arasında yaşanan kavga kameraya yansırken, kavgayı ayırmaya çalışan bir kadının 'Yardım edin' çağrısı dikkat çekti.

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi tüm yurtta olduğu gibi Hatay'da da büyük sevinçle karşılandı. Antakya ilçesi köprübaşı mevkiinde toplanan kalabalık coşkuyla şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar esnasında bir araç sürücüsü ve taraftar grubu arasında kavga çıktı. Kavga esnasında bir kadının 'Yardım edin' diyerek kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar dikkat çekerken polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle sakinleşen kavga an be an kameralara yansıdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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