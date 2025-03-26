Hatay'da Fuhuşa Teşvik Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı

Hatay'da fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak suçu nedeniyle hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri Antakya İlçesinde bir konteyner kentte durumundan şüphelenerek durdurulan V.A. isimli şahsın bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek ve yer temin etmek suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit ederek gözaltına aldı.

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY