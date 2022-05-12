Hatay'da fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

HATAY (İHA) - Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 2'si yabancı uyruklu 3 kadına işkence yoluyla zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından insan ticareti ve uyuşturucu madde ticareti suçlarını işleyen şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

S.A., M.M. ve F.K. isimli 2'si Fas uyruklu 3 kadının, Serinyol Mahallesinde ikamet eden ve insan ticareti ve bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek ve yer sağlamak suçundan kaydı olan H.Y.Ç., M.T. ve H.T. isimli şahıslar tarafından işkence yoluyla fuhşa zorlandığı tespit edildi. Yapılan operasyon ile 3 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda Fas uyruklu kadınların ülkelerinden iş bulma vaadiyle getirildikleri ve ülkeye giriş yaptıklarında pasaportlarının alınarak, uyuşturucu bağımlısı haline getirildiği ve fiziksel şiddet uygulayarak para karşılığında fuhuş yaptırıldığı öğrenildi.

Mağdur kadınlar, insan ticareti tanımlamasına yetkili kılınmış uzman psikolog tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise sevk edildiği adli makamca tutuklanarak cezaevine teslim gönderildi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa