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Hatay'da fuhuş operasyonunda 13 kadın kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da fuhuş operasyonunda 13 kadın kurtarıldı

Hatay'da yapılan fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alınırken, 13 kadın kurtarıldı.

Hatay'da yapılan fuhuş operasyonunda 18 zanlı gözaltına alınırken, 13 kadın kurtarıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadınların çaresizliğinden yararlanarak fuhşa zorlandıkları bilgisini alarak çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yapılan üç aylık teknik ve fiziki takip sonucu merkez ilçe Antakya ile Reyhanlı ve Arsuz ilçelerinde belirlenen 16 adrese baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, 13 mağdur kadın kurtarıldı. Ayrıca İskenderun'da fuhuş yaptıkları tespit edilen F.Y., E.Y., B.P. ile S.K. adlı 4 şahsa 8 bin 236 lira para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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