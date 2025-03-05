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Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı

Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 4 Kişi Gözaltına Alındı
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İskenderun'da polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı. Operasyon, genel asayişin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerleri denetledi. Yapılan denetimlerde M.S., E.Y., Z.K. ile B.A.G.'nin para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli ve yasal işlem yapıldı - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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