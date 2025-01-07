Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 4 Gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri fuhuşla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince, Dörtyol Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette A.G., M.T., N.T. ile F.Y.'nin fuhuş yaptığı tespit edilerek gözaltına alındılar.

Operasyonda gözaltına alınan F.Y. hakkında idari işlem yapıldı. - HATAY