Hatay'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı
Hatay'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda G.E. ve A.E.K. isimli iki kişi, günübirlik kiralanan yerlerde fuhuş yaparken yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
Hatay'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, genel asayiş ve kamu düzenin sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmada İskenderun genelinde günübirlik kiralanan yerleri kullanarak G.E. ile A.E.K. isimli şahısların para karşılığı fuhuş yaptığı tespit edilerek gözaltına alındı.
Gözaltına alınarak karakola götürülen şahıslar hakkında adli ve yasal işlem yapıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa