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Hatay'da Freni Patlayan Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Freni Patlayan Hafriyat Kamyonu Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Hatay'ın Defne ilçesinde freni patlayan hafriyat kamyonunun yol kenarındaki iş yerine çarpıp uçurumdan yuvarlanması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kazada freni patlayan hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak tozu dumana kattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Harbiye şelalesi mevkiinde meydana geldi. H.Y. idaresindeki 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu freni patlayınca yol kenarındaki seramik yapılan iş yerine çarptı. Ardından kamyon uçurumdan yuvarlanarak bölgede bulunan güvenlik kulübesini biçti.

Kazada sürücü ile kulübede bulunan 51 yaşındaki güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak ağır yaralandı. Yaralı sürücü ve Çakrak olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Güvenlik görevlisi Çakrak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Feci kazada freni patlayan hafriyat kamyonunun kontrolden çıkarak tozu dumana kattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; hafriyat kamyonunun hızla uçurumdan uçtuğu görüldü. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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