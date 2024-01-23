Hatay'da fren halatı kopan motosiklet duvara çarptı

Hatay'da fren halatı kopan motosiklet, duvara çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; fren halatı kopan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet duvara çarparak durabildi. Kaza anı ve motosiklette bulunan 3 şahsın çevreye saçılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 şahıs hafif şekilde yaralandı. - HATAY