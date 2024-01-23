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Hatay'da fren halatı kopan motosiklet duvara çarptı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde fren halatı kopan bir motosiklet, duvara çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hatay'da fren halatı kopan motosiklet, duvara çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; fren halatı kopan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet duvara çarparak durabildi. Kaza anı ve motosiklette bulunan 3 şahsın çevreye saçılma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada 3 şahıs hafif şekilde yaralandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hatay Güvenlik Yaralanma Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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