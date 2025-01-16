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Hatay'da Fren Arızası Sonucu Feci Kaza: 3 Yaralı

Hatay'da Fren Arızası Sonucu Feci Kaza: 3 Yaralı
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Hatay'da bir hafriyat kamyonunun fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayarak kavşakta bekleyen 5 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da fren sisteminde yaşanan arıza sonrası duramayarak, kavşakta bekleyen 5 aracı biçen hafriyat kamyonunun o anları kameraya yansıdı. Feci kazada 3 kişi yaralanırken, yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, İskenderun ilçesi E-5 karayolu Şekere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N.A. idaresindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu seyir halindeyken fren sisteminde arıza yaşandı. Yokuş aşağı inerken freni patlayan kamyon, kavşakta bekleyen 5 aracı biçti. Kazada 3 kişi yaralanırken feci kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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