Hatay'da Fren Arızası Olan Kepçe 7 Araca Çarptı: 8 Yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde fren sistemi arızalanan kepçe, kontrolden çıkarak park halindeki 7 araca çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay'da fren sisteminde arıza oluşan kepçe 7 araca çarptı, kazada 8 kişi yaralandı. Freni patlayan kepçenin kontrolden çıktığı anlar kameraya yansıdı.
Kaza, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken fren sistemi arızalanan kepçe, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki araçlara çarpan kepçe, 7 araca zarar verdi. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kepçenin kontrolden çıkarak seyrettiği anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası savaş alanına dönen olay yerinden araçlar çekilerek yol trafiğine açıldı. - HATAY