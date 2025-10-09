Haberler

Hatay'da Fırtına Sonrası Araçlara Zarar Veren Olay

Hatay'da etkili olan fırtına, Dörtyol ilçesinde bir okulun çatısından düşen tuğlalar nedeniyle park halindeki araçlara zarar verdi. Şans eseri, olayda yaralanan kimse olmadı.

Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kentin kıyı ilçelerinden olan Dörtyol ilçesinde bulunan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi okulunun çatısında uçan kiremit ve beton parçaları, park halindeki araçlara zarar verdi. Olayda araçlar zarar görürken yaralanma yaşanmadı. - HATAY

