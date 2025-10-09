Hatay'da Fırtına Sonrası Araçlara Zarar Veren Olay

Hatay'da fırtınanın etkisiyle çatıdan düşen tuğlalar park halindeki araçlara zarar verdi.

Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kentin kıyı ilçelerinden olan Dörtyol ilçesinde bulunan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi okulunun çatısında uçan kiremit ve beton parçaları, park halindeki araçlara zarar verdi. Olayda araçlar zarar görürken yaralanma yaşanmadı. - HATAY