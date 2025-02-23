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Hatay'da Fırtına Önünde Çocuk İş Yerinde Saniyelerle Kurtuldu

Hatay'da Fırtına Önünde Çocuk İş Yerinde Saniyelerle Kurtuldu
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Hatay'da etkili olan fırtına sırasında bir iş yerinin önünde devrilen rafın altında kalmaktan son anda kurtulan çocuğun görüntüleri kameraya yansıdı. Çocuğun, rafın devrildiği sırada kanepe alırken yaşadığı tehlikeli anlar dikkat çekti.

Hatay'da bir iş yerinin önünde bulunan rafın fırtınanın etkisiyle devrildiği esnada rafın altında kalmaktan saniyelerle kurtulan çocuğun o anları kameraya yansıdı.

Altınözü ilçesinde etkili olan fırtına, Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki rafı devirdi. Tahta rafın devrildiği esnada bir çocuk, yanda bulunan kanepeyi almak istedi. Çocuğun, fırtınanın etkisiyle devrilen rafın altından son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuğun kanepeyi aldığı ve o anda dolabın düştüğü görüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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