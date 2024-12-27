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Hatay'da Fırtına Konteyneri Savurdu

Hatay'da Fırtına Konteyneri Savurdu
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Hatay'da meydana gelen şiddetli fırtına, konteynerin havaya uçmasına neden oldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. İskenderun'da fırtına, ağaçları yerinden söküp prefabrik yapıların çatılarını uçurdu.

Hatay'da şiddetli fırtınaya dayanamayan konteyner oyuncak gibi savrulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da geçtiğimiz gün fırtına etkisini hissettirdi. İskenderun ilçesinde fırtına ağaçları yerinden söktü. Kentin yüksek kesimlerinde bulunan şantiye alanlarındaysa prefabrik yapıların çatıların yerinden uçtu. Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu İskenderun'da bulunan konteyner kentte şiddetli fırtınaya dayanamayan konteyner kağıt gibi uçtu. Konteynerın uçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, fırtına nedeniyle konteyner parçalandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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