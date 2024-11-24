Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Fırtına İş Hanının Balkonunu Yıktı

Hatay'da Fırtına İş Hanının Balkonunu Yıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da etkili olan kuvvetli fırtına, 2 katlı iş hanının balkon duvarını yıkarak cadde üzerindeki iş yerlerinin üzerine moloz düşmesine neden oldu. Olayda yaralanan olmadı ancak iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Hatay'da kuvvetli fırtınanın etkisiyle iş hanının balkon duvarı yıkıldı. Duvardan saçılan molozların vatandaşa yaşattığı panikse kameraya yansıdı.

Meteorolojinin uyarıda bulunduğu Hatay'da kuvvetli fırtına ve yağış gece saatlerinden itibaren etkisini hissettirmeye başladı. Gün boyu devam eden fırtına ve yağış, Reyhanlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 2 katlı iş hanının balkon duvarını uçurdu. Balkon duvarından kopan molozlar, cadde üzerinde bulunan iş yerlerinin üzerine düştü. Olay esnasında iş yeri önünde kimsenin bulunmaması olası yaralanmayı önledi. Kimsenin zarar görmediği olayda duvarın iş yerlerinin üzerine düşme anı ve vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Molozların düşmesiyle iş yeri zarar gören Salih Sinoplu, olayda kimsenin yaralanmadığını belirterek iş yerinde hasar oluştuğunu söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
4 ilimizde eğitime kar engeli

4 ilimizde eğitime kar engeli

 AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti
Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

24 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? Son deprem raporları! Aybüke öğretmen nasıl öldü? Samsunspor - Alanyaspor maçı canlı izle! Samsunspor Alanyaspor maçı HD, kesintisiz, donmadan izleme linki var mı? Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 25 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 25 Kasım Pazartesi (yarın) okullar tatil mi? 25 Kasım hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Bursa'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi edildi? Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ GİRESUNSPOR-ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Erbaaspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti! Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.