Hatay'da Fırtına Çatıyı Uçurdu, İki Araç Zarar Gördü

Hatay'da yağışlı havayla birlikte etkili olan fırtınada uçan, binanın çatısı 2 araca zarar verdi.

Meteorolojinin yağış ve fırtına uyarısında bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kentin kıyı ilçelerinden olan Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı park halindeki 2 araca zarar verdi. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken 2 araç zarar gördü.

Fırtınayla birlikte 2 aracın zarar gördüğünü belirten Murat Alkan, "Saat 12.00 civarında yağışlı havayla birlikte etkili oldu. Fırtınayla birlikte binaların çatısı uçtu ve araçlar zarar gördü. Şükürler olsun canda bir şey yok ama 2 araçta hasar var" dedi. - HATAY