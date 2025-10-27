Hatay'da Fırında Yangın Kontrol Altına Alındı
Antakya ilçesinde bir fırında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında fırının baca kısmında hasar meydana geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi'nde bulunan bir fırında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında fırının baca kısmında hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa