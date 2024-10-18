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Hatay'da Firari İki Şüpheli Yakalandı

Hatay'da Firari İki Şüpheli Yakalandı
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Hatay'da, uyuşturucu ve silahlı yağma suçlarından aranan iki firari şüpheli, yapılan operasyonlarla yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Hatay'da haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası nedeniyle aranan firari 2 firarı şüpheli Antakya ve Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısları yakalamaya yönelik Dörtyol ve Antakya ilçelerinde yaptıkları çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan S.A. Dörtyol'da, Silahla yağma suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. Antakya ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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