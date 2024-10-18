Hatay'da Firari İki Şüpheli Yakalandı
Hatay'da, uyuşturucu ve silahlı yağma suçlarından aranan iki firari şüpheli, yapılan operasyonlarla yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.
Hatay'da haklarında adli makamlarca verilen hapis cezası nedeniyle aranan firari 2 firarı şüpheli Antakya ve Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda yakalandı. Şüpheliler adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısları yakalamaya yönelik Dörtyol ve Antakya ilçelerinde yaptıkları çalışmada; uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak suçundan 2 yıl hapis cezasıyla aranan S.A. Dörtyol'da, Silahla yağma suçtan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. Antakya ilçesinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY