Hatay'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve yağma' suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve yağma" suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile yağma' suçlarından adli makamlarca hakkında 24 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü jandarmanın sıkı takibi sonucu saklandığı ikamette gözaltına alındı.

Firari hükümlü işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY