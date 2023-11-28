Hatay'da firari 2 hükümlü yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 38 yıl 6 ay ve 13 yıl 25 gün hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada "hükümlü ve tutuklunun kaçması, muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığı, konut dokunulmazlığı ihlali ve mala zarar verme" suçlarından hakkında verilen 38 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs ile "Hırsızlık" suçundan 13 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın sıkı takibi sonucu Yeşilköy Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 2 firari şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY