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Hatay'da Fiat Tofaş Takla Attı: Sürücü Yaralı

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Fiat Tofaş marka otomobil takla attı. Sürücü H.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atarak hurdaya dönen Fiat Tofaş'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi D91 kara yolu üzerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 31 PAY 19 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada, sürücü H.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesi sonrası yaralı H.K., Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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