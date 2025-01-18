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Hatay'da Feci Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı

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Hatay'da 2 tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada bir tır köprüden uçarak alev aldı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

HATAY(İHA) – Hatay'da 2 tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada otoyol köprüsünden uçan tır alev alarak yandı. Kazada alevlere teslim olan tırın sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adana – Hatay otoyolu Dörtyol ilçesi Özerli köprüsü mevkiinde yaşandı. Kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kaza sonrası Furkan Orhan Y. idaresindeki 01 ATT 106 plakalı tır, kaza yapan otomobil, kamyonet ve park halindeki tıra çarptı. Kaza sonrası 01 ATT 106 plakalı tır, köprüden aşağı uçarak alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, olay yerindeki yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan kontrollerde yanan tırın sürücüsünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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