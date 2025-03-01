Hatay'da Feci Kaza: 6 Ölü, 8 Yaralı
Hatay'ın Antakya Reyhanlı yolunda meydana gelen kazada yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hatay'da meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Hatay Antakya Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. Kazada ilk belirleme göre 6 kişi öldü, 8 yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa