Hatay'da Feci Kaza: 6 Ölü, 8 Yaralı

Hatay'da meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

Hatay Antakya Reyhanlı yolu Üzümdalı mevkiinde yolcu servisi park halindeki tıra çarptı. Kazada ilk belirleme göre 6 kişi öldü, 8 yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. - HATAY