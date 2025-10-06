Haberler

Hatay'da Feci Kaza: 4 Ölü, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Feci Kaza: 4 Ölü, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Hatay'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin yayalara çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 25 yaşındaki kadın sürücü, 7 gün süren mücadele sonrası hayatını kaybetti.

Hatay'da otomobilin kaldırımdaki yayalara çarpmasıyla 3 kişinin öldüğü kazada, 25 yaşındaki kadın sürücü 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Kaza, 29 Eylül günü gece saatlerinde İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşanmıştı. 25 yaşındaki Neslihan Kenar'ın kullandığı 38 RS 013 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki 4 yayaya çarpmış ve ardından takla atarak ters dönmüştü. Kazada; 26 yaşındaki tır şoförü İbrahim Halil Çolak, tır şoförü Ali Dönmez ve tır şoförü Ahmet Altunpak hayatını kaybetmişti. Öte yandan, kazada yaralanan yaya tır şoförü 27 yaşındaki Mahmut Mavi, araç sürücüsü Neslihan Kenar ve araçta bulunan 24 yaşındaki B.Y. hastanede tedavi altına alınmıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada genç sürücü Kenar, 7 gün süren hayat mücadelesini kaybetti. Kenar'ın gün içerisinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
