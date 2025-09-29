Hatay'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırımdaki 4 yayaya çarpan ve ardından takla atan aracın karıştığı kazada ölen 3 kişinin ve yaralanan 3 kişinin isimleri belli oldu.

Kaza, İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. 25 yaşındaki N.K.'nin idaresindeki 38 RS 013 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki 4 yayaya çarpmış ve ardından takla atarak ters dönmüştü. Kazada 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde kazada hayatını kaybedenlerin; 26 yaşındaki tır şoförü İbrahim Halil Çolak, tır şoförü Ali Dönmez ve tır şoförü Ahmet Altunpak olduğu belirlendi. Öte yandan, kazada ağır yaralanan diğer yayanın tır şoförü 27 yaşındaki Mahmut Mavi olduğu tespit oldu. Kazada yaralanan araç sürücüsünün N.K. ve araçta bulunan şahsın 24 yaşındaki B.Y. olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan şahısların tedavisinin devam ettiği belirlendi. - HATAY