Haberler

Hatay'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Hatay'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kaldırımdaki 4 yayaya çarpan ve ardından takla atan aracın karıştığı kazada ölen 3 kişinin ve yaralanan 3 kişinin isimleri belli oldu.

Kaza, İskenderun ilçesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. 25 yaşındaki N.K.'nin idaresindeki 38 RS 013 plakalı Honda marka otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle önce kaldırımdaki 4 yayaya çarpmış ve ardından takla atarak ters dönmüştü. Kazada 3 kişi ölmüş, 3 kişi de yaralanmıştı. Polis ekiplerinin çalışması neticesinde kazada hayatını kaybedenlerin; 26 yaşındaki tır şoförü İbrahim Halil Çolak, tır şoförü Ali Dönmez ve tır şoförü Ahmet Altunpak olduğu belirlendi. Öte yandan, kazada ağır yaralanan diğer yayanın tır şoförü 27 yaşındaki Mahmut Mavi olduğu tespit oldu. Kazada yaralanan araç sürücüsünün N.K. ve araçta bulunan şahsın 24 yaşındaki B.Y. olduğu tespit edildi. Kazada yaralanan şahısların tedavisinin devam ettiği belirlendi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Türkiye'nin dev bankasında IBAN krizi! Para gönderimi yapılamıyor

Türkiye'nin dev bankasında kriz! Para gönderimi yapılamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.