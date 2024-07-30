Hatay'da evin elektrik panosunda yangın çıktı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evin elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evin panosu kullanılamaz hale geldi ve duvarlarda zarar meydana geldi.
Hatay'da evin elektrik panosunda yaşanan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bir evin elektrik panosunda yangın meydana geldi. Panonun yandığını fark eden vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evin panosu kullanılmaz hale gelirken duvarlarda zarar meydana geldi. - HATAY