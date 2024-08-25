Hatay'da evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi'nde bulunan bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında evde maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı.
Hatay'da evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Arsuz İlçesi Derekuyu Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Alevleri fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Evde maddi hasar oluşurken yaralanan olmadı. - HATAY