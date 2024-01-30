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Hatay'da ev yangınında 3 kişi kurtarıldı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi. Çevre sakinlerinin 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumanın etkilediği 3 vatandaş, olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü. Ardından, soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Hatay Kurtarma Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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