Hatay'da ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Defne ilçesi Yeniçağ Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalelerinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evde maddi hasar oluştu. - HATAY