Hatay'da ev sahibinin unuttuğu tava yangına neden oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir evde, ev sahibinin ocakta unuttuğu tava yangına neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından hızlı müdahaleyle yangın söndürüldü.
Hatay'da ev sahibinin ocakta unuttuğu tava yangına neden olurken alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Ocakta yemek yaptığı esnada tava alev alan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında evin mutfak kısmı zarar görürken ekiplerin hızlı müdahalesi evi yanmaktan kurtardı. - HATAY