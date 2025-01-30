Hatay'da Ev Bahçesinde Yangın Çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalesi sonucunda söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evin bahçesi zarar gördü. - HATAY