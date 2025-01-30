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Hatay'da Ev Bahçesinde Yangın Çıktı

Hatay'da Ev Bahçesinde Yangın Çıktı
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Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle bahçede zarar meydana geldi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Yangın, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan bir evin bahçesinde yangın çıktı. Bahçenin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalesi sonucunda söndürüldü. Çıkan yangından dolayı evin bahçesi zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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